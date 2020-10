In Turchia rinasce il partito dei Verdi | “Tutelare natura e diritti umani”

Leggi su dire

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “La natura in Turchia è sotto attacco. Il problema si riassume in una frase: ‘Abbiamo siglato l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ma il Parlamento non lo ha mai ratificato’. La politica oggi continua a ignorare la questione. E poi bisogna garantire il rispetto dei diritti umani. Ecco perché abbiamo deciso di rifondare il Partito dei Verdi”. Koray Dogan Urbarli, giornalista e scrittore, ha 35 anni. Da quando ne aveva 23 è impiegato al Comune, ma la passione per l’ambiente lo ha spinto a entrare in politica ricostituendo insieme ad altri 110 attivisti lo Yesiller Partisi, il “Green Party” turco del quale è portavoce. La prima esperienza dello Yesiller risale al 1988 ma per due volte il partito si era sciolto. Ora una nuova generazione di turchi ci riprova, al motto di ‘La nostra casa è in fiamme: spegniamo l’incendio‘.