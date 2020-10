Il prezioso orologio Patek Philippe di Enrico Mattei venduto per 85 mila euro all’asta (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ arrivato alle stelle il prezzo dell’orologio Patek Philippe appartenuto ad Enrico Mattei, presidente dell’Eni morto il 27 ottobre 1962 in un incidente aereo dalla dinamica ancora ambigua e non chiarita. Se lo è aggiudicato per 85.000 euro, ovvero oltre tre volte la stima base, un collezionista italiano al telefono dopo una competizione molto sentita con partecipanti collegati all’asta attraverso il sito di Aste Bolaffi. L’aggiudicazione ha contribuito al successo dell’asta di gioielli e orologi organizzata da Aste Bolaffi ieri a milano: la prima vendita dal vivo, con banditore e pubblico dopo il blocco dovuto al Covid-19, si è chiusa con un risultato totale di 2,1 milioni di euro (diritti ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ arrivato alle stelle il prezzo dell’appartenuto ad, presidente dell’Eni morto il 27 ottobre 1962 in un incidente aereo dalla dinamica ancora ambigua e non chiarita. Se lo è aggiudicato per 85.000, ovvero oltre tre volte la stima base, un collezionista italiano al telefono dopo una competizione molto sentita con partecipanti collegati all’asta attraverso il sito di Aste Bolaffi. L’aggiudicazione ha contribuito al successo dell’asta di gioielli e orologi organizzata da Aste Bolaffi ieri ano: la prima vendita dal vivo, con banditore e pubblico dopo il blocco dovuto al Covid-19, si è chiusa con un risultato totale di 2,1 milioni di(diritti ...

