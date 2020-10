Il Governo lavora a un nuovo sistema fiscale Gualtieri | “Ci sarà una revisione complessiva della tassazione Oltre al taglio del cuneo e ai sostegni per le famiglie”

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Si interverrà sul fisco attraverso un processo di riforma che si caratterizzerà principalmente per la riduzione delsul lavoro, laverso una maggiore equità, la lotta all’evasione e ladeldi incentivi ambientali, di quelli per il sostegno delle famiglie e alla genitorialità e per la partecipazione al mercato del lavoro”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia, Roberto, nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Recovery plan. “Lavoreremo – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – per disegnare un ...

massimo_fares : RT @susy43279731: C’è chi urla, e chi invece lavora a testa bassa. Con il MoVimento 5 Stelle al governo, l’Italia ha cambiato marcia. https… - SkorpioITA : RT @BonomiAllegra: Luigi Di Maio: 'C’è chi urla, e chi invece lavora a testa bassa. Con il MoVimento 5 Stelle al governo, l’Italia ha camb… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'Mentre la maggioranza lavora alla nuova agenda di Governo, l'opposizione fa i conti con l'ascesa di #GiorgiaMeloni nuova lea… - LuciaLaVita1 : RT @susy43279731: C’è chi urla, e chi invece lavora a testa bassa. Con il MoVimento 5 Stelle al governo, l’Italia ha cambiato marcia. https… - Nerot45888119 : RT @BonomiAllegra: Luigi Di Maio: 'C’è chi urla, e chi invece lavora a testa bassa. Con il MoVimento 5 Stelle al governo, l’Italia ha camb… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo lavora

LA NOTIZIA

Il Governo seguirà attentamente le indagini ed il processo per ... La storia di Teresa, emigrata in Svizzera dove lavorava come baby-sitter che ha difeso quei bambini dalla follia di uno squilibrato ...Serve un “lavoro di cittadinanza”: la possibilità che ... Non passa giorno che qualcuno dal Governo non dica quale dev’essere davvero il centro della “ricostruzione dell’Italia”: la sanità, la scuola, ...