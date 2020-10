I metaprogrammi

Leggi su dilei

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Perché la nostra attenzione è catturata da alcune cose e non da altre? Per spiegarvelo partiamo da un esempio. Pensate a un’esperienza vissuta insieme ad alcune amiche, come un viaggio o una vacanza. Immaginate di ritrovarvi a raccontarla a qualcuno: noterete che ciascuna di voi avrà colto aspetti e particolari differenti. Ciascuna ha avuto una percezione diversa. Da cosa dipende questo? Da, che sono filtri dell’attenzione: influenzano scelte e decisione e sono utilizzati a livello inconscio dalla mente, che grazie a loro determina se gli input esterni sono interessanti o meno. Proviamo ad applicare alla conversazione. In questo ambito sono presenti contemporaneamente sia in noi sia nell’interlocutore, facilitandola o rendendola difficoltosa, e influenzando i modi comunicativi di ognuno. In questa puntata la nostra lifecoach Vera ci ...