Grande Fratello Vip 2020, Pierpaolo Pretelli e la proposta di Elisabetta Gregoraci: "Vorrei fare l'amore con te" (video) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci vuole fare l'amore con Pierpaolo Petrelli? Stando alle parole sussurrate da quest'ultimo a Matilde Brandi, pare proprio così. Sta sbocciando dando un amore nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Dopo il presunto flirt fra Massimiliano Morra e Guenda Goria, che tarda a scattare per via della relazione che l'attore intrattiene fuori dalla casa, ora sembra che il fuoco della passione stia coinvolgendo Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli.Dopo il bacio che la showgirl e l'ex velino si sono scambiati in piscina nel corso della prova settimanale, il sentimento di interesse pare sia venuto a galla. "Mi ha detto una cosa", ha rivelato ... Leggi su blogo (Di giovedì 1 ottobre 2020)vuolel'conPetrelli? Stando alle parole sussurrate da quest'ultimo a Matilde Brandi, pare proprio così. Sta sbocciando dando unnella casa delVip? Dopo il presunto flirt fra Massimiliano Morra e Guenda Goria, che tarda a scattare per via della relazione che l'attore intrattiene fuori dalla casa, ora sembra che il fuoco della passione stia coinvolgendoPetrelli.Dopo il bacio che la showgirl e l'ex velino si sono scambiati in piscina nel corso della prova settimanale, il sentimento di interesse pare sia venuto a galla. "Mi ha detto una cosa", ha rivelato ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - supermalaxx : Elisabetta Gregoraci e Pretelli, la frase rubata al Grande Fratello Vip: 'Voglio fare l'amore con te'. L'ex di Bria… - CamixLipa : RT @okeicomevuoitu: Matilde e Stefania chiedono al Grande Fratello un modello maschile con cui rapportarsi, interagire, alla pari. Nulla… -