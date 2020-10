Fase 3: Conte, donne saranno motore ripresa, elemento chiave presidenza G20 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "L'Italia è pienamente impegnata a promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla pianificazione della risposta e ai processi decisionali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo con un videomessaggio all'evento di alto livello in occasione del '25esimo anniversario della quarta conferenza mondiale sulle donne', nell'ambito dei lavori della 75esima Assemblea Generale Onu. "L'adozione di misure sensibili al genere per garantire una ripresa economica sostenibile e inclusiva dalla pandemia sarà un elemento chiave della prossima presidenza italiana del G20 nel 2021. Solo attraverso la piena partecipazione delle donne e delle ragazze a tutte le sfere della società, infatti, possiamo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "L'Italia è pienamente impegnata a promuovere una maggiore partecipazione dellealla pianificazione della risposta e ai processi decisionali". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo con un videomessaggio all'evento di alto livello in occasione del '25esimo anniversario della quarta conferenza mondiale sulle', nell'ambito dei lavori della 75esima Assemblea Generale Onu. "L'adozione di misure sensibili al genere per garantire unaeconomica sostenibile e inclusiva dalla pandemia sarà undella prossimaitaliana del G20 nel 2021. Solo attraverso la piena partecipazione dellee delle ragazze a tutte le sfere della società, infatti, possiamo ...

Ilmiomare2 : @il__johnny @Marcellari77 In questo mi trovi d'accordo, in Inghilterra lo faceva quel ruolo. Da noi Conte l'ha prov… - GaspareCaj : #Salvini ha detto che se in America vincesse Trump e il Milan raggiungesse la fase a gironi di Europa League, il governo Conte cadrebbe. - Giluial : @ncorrasco mi pare che l'idea di Conte sia proprio quella di sfruttare questa caratteristica, terzo dietro con capa… - sportli26181512 : Hakimi più Alonso: così l'Inter metterebbe le ali alle proprie ambizioni: Hakimi più Alonso: così l'Inter metterebb… - internewsit : L'Inter di Conte punta sulla fase offensiva e non intende fermarsi - -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Conte Fase 3, Conte: "L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Zingaretti: "Lockdown? Senza regole finiamo lì" la Repubblica Fase 3: Conte, donne saranno motore ripresa, elemento chiave presidenza G20

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo con un videomessaggio all'evento di alto livello in occasione del '25esimo anniversario della quarta conferenza mondiale sulle donne', nell'ambito ...

Fase 3: Conte all'Onu, 'non sprechiamo occasione, ricostruiamo meglio'

Questa l'esortazione del premier Giuseppe Conte, nel suo intervento all'evento di alto livello in occasione del '25esimo anniversario della quarta conferenza mondiale sulle donne', nell'ambito dei ...

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo con un videomessaggio all'evento di alto livello in occasione del '25esimo anniversario della quarta conferenza mondiale sulle donne', nell'ambito ...Questa l'esortazione del premier Giuseppe Conte, nel suo intervento all'evento di alto livello in occasione del '25esimo anniversario della quarta conferenza mondiale sulle donne', nell'ambito dei ...