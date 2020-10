Coronavirus, Sala dal palco di Saronno: “Una tragedia, non una opportunità. Con la pandemia abbiamo l’obbligo di cambiare” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non riesco a pensare che questa pandemia sia una opportunità per cambiare, più che altro – dice dal palco di Saronno il sindaco di Milano Beppe Sala – non riesco a pronunciare la parola opportunità. Ricordo che finora ogni giorno guardo i numeri a Milano sono morte oltre 2mila persone, circa la metà nelle case di riposo, non si può quindi dire ora c’è l’opportunità arrivano le risorse allora cambiamo. No, davanti a questa tragedia dobbiamo sentire l’obbligo di cambiare. I sindaci devono sentire l’obbligo di cambiare”. Le parole del primo cittadino durante il comizio elettorale a Saronno a sostegno del candidato sindaco Augusto Airoldi. L'articolo Coronavirus, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non riesco a pensare che questasia una opportunità per cambiare, più che altro – dice daldiil sindaco di Milano Beppe– non riesco a pronunciare la parola opportunità. Ricordo che finora ogni giorno guardo i numeri a Milano sono morte oltre 2mila persone, circa la metà nelle case di riposo, non si può quindi dire ora c’è l’opportunità arrivano le risorse allora cambiamo. No, davanti a questadobbiamo sentire l’obbligo di cambiare. I sindaci devono sentire l’obbligo di cambiare”. Le parole del primo cittadino durante il comizio elettorale aa sostegno del candidato sindaco Augusto Airoldi. L'articolo, ...

