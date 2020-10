Con il Covid cade il tabù dell’inflazione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non dimentichiamo che la precedente crisi è stata affrontata, sbagliando, nella maniera opposta, con politiche deflazionistiche che hanno provocato molta sofferenza sociale, oltre che un rilassamento dell’economia. C’è un abisso tra la torsione rigorista imposta ai bilanci statali in piena crisi nel 2012, con la Bce che ha giocato un ruolo «politico» non secondario, e le attuali parole della Lagarde, secondo la quale la politica monetaria e quella fiscale «devono rimanere espansive per tutto il tempo necessario». Un cambio di … Continua L'articolo Con il Covid cade il tabù dell’inflazione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non dimentichiamo che la precedente crisi è stata affrontata, sbagliando, nella maniera opposta, con politiche deflazionistiche che hanno provocato molta sofferenza sociale, oltre che un rilassamento dell’economia. C’è un abisso tra la torsione rigorista imposta ai bilanci statali in piena crisi nel 2012, con la Bce che ha giocato un ruolo «politico» non secondario, e le attuali parole della Lagarde, secondo la quale la politica monetaria e quella fiscale «devono rimanere espansive per tutto il tempo necessario». Un cambio di … Continua L'articolo Con ilil tabù dell’inflazione proviene da il manifesto.

AAlciato : D’ora in avanti in serie A verrà applicata la norma Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12+1 portiere). I… - robersperanza : L’Italia investe con determinazione sulla ricerca per un vaccino Covid sicuro ed efficace. Oggi ad Anagni avviata… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Segretario di Stato USA @SecPompeo. Al centro… - Carmela_oltre : RT @maurizioacerbo: Un saluto a pugno chiuso con flebo dal reparto covid di Pescara. Pare che la terapia con Tocilizumab cominci a funziona… - StefaniaT1 : RT @mattinodinapoli: Morto il medico di Ischia contagiato dal Covid, Salvini twittò: «Guarito con il plasma» -

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Coldiretti, con Covid è boom di consumi biologici in Italia AGI - Agenzia Italia Arrone, Tari dimezzata per le attività chiuse durante il lockdown

ARRONE Aiuti alle attività economiche che più di altre hanno subito gli effetti del lockdown sono stati previsti dal Comune di Arrone. Il Consiglio comunale ha infatti ...

Riapre il teatro di T.I.L.T. con “Sere d’Autunno”

Riapre il sipario di T.I.L.T. con uno spettacolo di Carlo Massari su un testo di Annibale Ruccello. sabato 3 ottobre ore 21 a Imola ...

ARRONE Aiuti alle attività economiche che più di altre hanno subito gli effetti del lockdown sono stati previsti dal Comune di Arrone. Il Consiglio comunale ha infatti ...Riapre il sipario di T.I.L.T. con uno spettacolo di Carlo Massari su un testo di Annibale Ruccello. sabato 3 ottobre ore 21 a Imola ...