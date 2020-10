Comunali Reggio Calabria | confronto Falcomatà-Minicuci

(Di giovedì 1 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – “In questi anni abbiamo attraversato l’inferno a piedi scalzi, trovando un Comune sciolto per mafia, l’abbiamo rimesso in carreggiata, riappianando i debiti: tocca proseguire in questo percorso”. Cosi’ il candidato sindaco del centrosinistra a Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’ intervenuto in un confronto con il candidato sostenuto dal centrodestra Antonino Minicuci, organizzato da La Gazzetta del Sud e coordinato dai giornalisti Piero Gaeta e Giuseppe Lo Re. Falcomata’ e Minicuci sono protagonisti del ballottaggio che si terra’ domenica 4 e lunedi’ 5 ottobre.MINICUCI: “SITUAZIONI DRAMMATICHE OVUNQUE”

