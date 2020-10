Brexit, azione Ue contro il Regno Unito: cosa sta accandendo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Brexit, la Commissione Ue si scaglia contro Londra: ha violato gli accordi. Avviata una procedura d’infrazione nei confronto della Gran Bretagna: “Governo britannico avrà un mese di tempo per rispondere” La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d’infrazione nei confronti della Gran Bretagna per la violazione degli accordi sull’uscita di Londra dall’Ue. E’ … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020), la Commissione Ue si scagliaLondra: ha violato gli accordi. Avviata una procedura d’infrnei confronto della Gran Bretagna: “Governo britannico avrà un mese di tempo per rispondere” La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d’infrnei confronti della Gran Bretagna per la violdegli accordi sull’uscita di Londra dall’Ue. E’ … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

