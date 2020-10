Apex Legends: sono arrivati crossplay, evento Aftermarket e modalità Flashpoint (Di giovedì 1 ottobre 2020) Finalmente anche su Apex Legends è arrivato il crossplay, seguito dall’evento Collezione Aftermarket e l’originale modalità Flashpoint È da giugno che sapevamo del suo inevitabile arrivo su quella che è una delle più famose battle royale. Oggi finalmente Apex Legends da il benvenuto al crossplay, la Collezione Aftermarket e la modalità Flashpoint; il tutto sempre all’interno della Season 6. Il crossplay è al momento in fase beta, quindi aspettatevi qualche grattacapo mentre gli sviluppatori continuano a bilanciare la feature. È quindi da adesso possibile giocare con i propri amici che giocano su una di queste ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Finalmente anche suè arrivato il, seguito dall’Collezionee l’originale modalitàÈ da giugno che sapevamo del suo inevitabile arrivo su quella che è una delle più famose battle royale. Oggi finalmenteda il benvenuto al, la Collezionee la modalità; il tutto sempre all’interno della Season 6. Ilè al momento in fase beta, quindi aspettatevi qualche grattacapo mentre gli sviluppatori continuano a bilanciare la feature. È quindi da adesso possibile giocare con i propri amici che giocano su una di queste ...

