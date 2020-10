Adua Del Vesco e la «favola finta» con Gabriel Garko: «Fingere h24 è stata dura» (Di giovedì 1 ottobre 2020) La quarta puntata del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dal coming out di Gabriel Garko. La star piemontese, infatti, ha fatto capolino nella casa per leggere una commovente lettera all’ex fidanzata, Adua Del Vesco, concorrente del reality. Parole forti, che l’attrice ha preferito non commentare con le sue coinquiline, salvo poi sfogarsi in privato durante una sessione di confessionale. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) La quarta puntata del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dal coming out di Gabriel Garko. La star piemontese, infatti, ha fatto capolino nella casa per leggere una commovente lettera all’ex fidanzata, Adua Del Vesco, concorrente del reality. Parole forti, che l’attrice ha preferito non commentare con le sue coinquiline, salvo poi sfogarsi in privato durante una sessione di confessionale.

