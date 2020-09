Ucciso in casa a coltellate, manca ancora il movente (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ci sono indizi, arma del delitto e un presunto assassino. Ma manca ancora il movente . Rimane inspiegabile, ad oggi, il motivo che lunedì sera avrebbe spinto Christian Ottavi , di 43 anni, a uccidere ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ci sono indizi, arma del delitto e un presunto assassino. Mail. Rimane inspiegabile, ad oggi, il motivo che lunedì sera avrebbe spinto Christian Ottavi , di 43 anni, a uccidere ...

Tg3web : È stato condannato a 14 anni Antonio Ciontoli nella sentenza d'appello bis per l'omicidio di Marco Vannini. Ciontol… - repubblica : Lecce, l'arbitro Daniele De Santis ucciso con la sua compagna in casa: caccia all'uomo [aggiornamento delle 23:48] - mp_0911_ : RT @ultimenotizie: Condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli (per omicidio volontario con dolo eventuale) al processo d'Appello bis per l'omi… - lacittanews : La sentenza dell’appello bis a cinque anni dalla morte del 20enne, ucciso da un colpo di pistola mentre era a casa… - qn_lanazione : #Prato. Ucciso in casa a coltellate, manca ancora il movente -