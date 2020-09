Tutto confermato: Jallow al Vicenza, è ufficiale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Vicenza ha comunicato di aver acquistato dalla Salernitana, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Lamin Jallow. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2023. Avevamo anticipato la notizia già lo scorso 25 settembre. «Jallow – si legge nella nota ufficiale – nelle ultime due stagioni alla Salernitana in Serie B ha registrato 55 presenze in campionato, siglando 11 reti e fornendo 4 assist. In precedenza per lui 50 presenze in Serie B con le maglie di Cesena e Trapani e 14 reti segnate. Nella stagione 2015/2016 ha vestito la maglia del Cittadella, conquistando la promozione in Serie B. Ha disputato 11 partite con la Nazionale del Gambia nelle qualificazioni ai Mondiali e alla Coppa d’Africa, siglando un gol e fornendo un ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilha comunicato di aver acquistato dalla Salernitana, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Lamin. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2023. Avevamo anticipato la notizia già lo scorso 25 settembre. «– si legge nella nota– nelle ultime due stagioni alla Salernitana in Serie B ha registrato 55 presenze in campionato, siglando 11 reti e fornendo 4 assist. In precedenza per lui 50 presenze in Serie B con le maglie di Cesena e Trapani e 14 reti segnate. Nella stagione 2015/2016 ha vestito la maglia del Cittadella, conquistando la promozione in Serie B. Ha disputato 11 partite con la Nazionale del Gambia nelle qualificazioni ai Mondiali e alla Coppa d’Africa, siglando un gol e fornendo un ...

