«Tecnologia e filiere chiavi per ripartire»

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologia filiere

Il Denaro

Il progetto sarà avviato in due aziende pilota associate ad Anicav, una nel bacino Nord, Rodolfi Mansueto Spa, e l’altra nel bacino Centro Sud, Compagnia Mercantile d’Oltremare Srl, che coinvolgeranno ...Prepararsi all'era Phygital: in ascesa i software di collaborazione per far convergere informazioni e sistemi in tutte le fasi della filiera ...