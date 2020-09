Shannen Doherty: “IL cancro è al quarto stadio. Devo scrivere le lettere importanti” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ex Brenda di Beverly Hills 90210 continua la sua lotta contro il cancro al seno e si confida con Elle Usa, a cui racconta che il tumore, apparso per la prima volta nel 2015 e tornato nel febbraio 2020, è al quarto stadio e non le lascia una lunga prospettiva di vita, anche se: “È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni” Diventata celebre in tutto il mondo per il ruolo di Brenda Walsh nella serie cult Beverly 90210 oggi Shannen Doherty ha 49 anni ed è sposata con il fotografo Kurt Iswarienko (il suo terzo marito) autore delle bellissime foto che corredano il servizio di Elle. View this post on Instagram Check out @elleusa photo by @kurtiswarienko A post ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ex Brenda di Beverly Hills 90210 continua la sua lotta contro ilal seno e si confida con Elle Usa, a cui racconta che il tumore, apparso per la prima volta nel 2015 e tornato nel febbraio 2020, è ale non le lascia una lunga prospettiva di vita, anche se: “È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni” Diventata celebre in tutto il mondo per il ruolo di Brenda Walsh nella serie cult Beverly 90210 oggiha 49 anni ed è sposata con il fotografo Kurt Iswarienko (il suo terzo marito) autore delle bellissime foto che corredano il servizio di Elle. View this post on Instagram Check out @elleusa photo by @kurtiswarienko A post ...

HuffPostItalia : Shannen Doherty: “Il cancro non rallenta. Girerò videomessaggi per i miei cari, da guardare quando non ci sarò' - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: #shannen doherty e il #tumore: «Registrerò dei video da mandare ai miei cari quando sarò morta» - DRepubblicait : Shannen Doherty: 'E' dura dire addio quando senti che potresti vivere altri 15 anni' [aggiornamento delle 15:35] - DRepubblicait : Shannen Doherty: 'È dura dire addio quando senti che potresti vivere altri 15 anni' [aggiornamento delle 15:35] - Italia_Notizie : Shannen Doherty: “Il cancro non rallenta. Girerò videomessaggi per i miei cari, da guardare quando non ci sarò” -

Ultime Notizie dalla rete : Shannen Doherty Shannen Doherty e la battaglia contro il cancro: «C è ancora molta vita in me» Vanity Fair Italia Brenda peggiora, il cancro non rallenta. L'attrice: "Girerò videomessaggi per i miei cari"

L'attrice di Beverly Hills 90210 racconta la sua lotta contro un tumore al quarto stadio in un'intervista a Elle: "C'è ancora tanta vita in me" ...

Shannen Doherty, il tumore è tornato: «Ma non è ancora tempo di ”chiudere”: c’è molta vita in me»

In una lunga intervista-memoriale a Elle Usa la ex Brenda di Beverly Hills 90210 rivela il nuovo stadio della malattia ma anche la rinnovata voglia di vivere e di fare ...

L'attrice di Beverly Hills 90210 racconta la sua lotta contro un tumore al quarto stadio in un'intervista a Elle: "C'è ancora tanta vita in me" ...In una lunga intervista-memoriale a Elle Usa la ex Brenda di Beverly Hills 90210 rivela il nuovo stadio della malattia ma anche la rinnovata voglia di vivere e di fare ...