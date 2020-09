Ptv monitora a distanza malati cronici con Covid

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – Al via presso il Policlinico Tor Vergata di Roma una sperimentazione condotta su 20 pazientizzati affetti da-19 – non ospedalizzati perche’ colpiti da una forma del virus non acuta – perre ale condizioni di salute, analizzare costantemente tutti i parametri e valutare l’eventuale necessita’ di un’ospedalizzazione. La ricerca – coordinata dall’e’quipe del prof. Massimo Andreoni, direttore della Uoc Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma – consentira’ la rilevazione di una serie di parametri vitali in tempo reale grazie all’impiego di un nuovo dispositivo brevettato messo a punto da Formula Center Italia in collaborazione con quattro universita’ italiane e con un partner tecnologico ...