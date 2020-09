Possibile alta mare a Venezia, non si esclude l’utilizzo del Mose (Di mercoledì 30 settembre 2020) Prevista alta marea a Venezia sabato 3 ottobre 2020. Possibile l’utilizzo del Mose per la prima volta nella storia. Venezia – Sono ore frenetiche a Venezia per proteggersi da una Possibile alta marea, prevista per sabato 3 ottobre 2020. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, è arrivato l’ordine da parte di commissario e prefetto di utilizzare il Mose in caso di acqua sopra i 130 centimetri. Le paratoie potrebbero alzarsi per la prima volta nella storia. In questi casi, però, il condizionale è d’obbligo visto che non si hanno ancora certezze su come saranno le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. Le previsioni hanno alzato la massima ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Previstaa asabato 3 ottobre 2020.l’utilizzo delper la prima volta nella storia.– Sono ore frenetiche aper proteggersi da unaa, prevista per sabato 3 ottobre 2020. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, è arrivato l’ordine da parte di commissario e prefetto di utilizzare ilin caso di acqua sopra i 130 centimetri. Le paratoie potrebbero alzarsi per la prima volta nella storia. In questi casi, però, il condizionale è d’obbligo visto che non si hanno ancora certezze su come saranno le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. Le previsioni hanno alzato la massima ...

