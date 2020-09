Omicidio Vannini, emanata sentenza d’appello bis per la famiglia Ciontoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) È stata emanata sentenza di condanna per la famiglia Ciontoli per l’Omicidio di Marco Vannini: si tratta della seconda sentenza di appello, dopo la prima emanata lo scorso anno e che era stata annullata da un ricorso in Cassazione. Condanne aumentate per tutti i familiari Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere, mentre i figli Martina e Federico e la moglie Maria Pezzillo sono stati condannati a 9 anni e 4 mesi di carcere. Si tratta di una sentenza assai più dura della precedente, che derubricava il reato da volontario a colposo per Ciontoli e manteneva immutate le pene per il resto dei famigliari. Le dichiarazioni di Antonio ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) È statadi condanna per laper l’di Marco: si tratta della secondadi appello, dopo la primalo scorso anno e che era stata annullata da un ricorso in Cassazione. Condanne aumentate per tutti i familiari Antonioè stato condannato a 14 anni di carcere, mentre i figli Martina e Federico e la moglie Maria Pezzillo sono stati condannati a 9 anni e 4 mesi di carcere. Si tratta di unaassai più dura della precedente, che derubricava il reato da volontario a colposo pere manteneva immutate le pene per il resto deiri. Le dichiarazioni di Antonio ...

