Napoli | bimbo di 10 anni si lancia dal balcone | “Seguo l’uomo col cappuccio” E’ il gioco Jonathan Galindo?

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Un ragazzino di 11è mortondosi daldi casa a. Gli investigatori, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, ipotizzano il reato di istigazione al suicidio. L’undicenne, infatti, avrebbe lasciato un biglietto alla mamma in cui le chiede scusa e fa riferimento ad uno stato di paura vissuto negli ultimi giorni, alludendo ad un uomo nero. Gli inquirenti non escludono che possa essere stato vittima dei cosiddetti ‘challenge dell’orrore’, del tipo ‘blue whale’, una sfida sul web che comprende atti di autolesionismo fino al suicidio. Come il” (sopra l’immagine di copertina)…. L’ultimo biglietto prima del suicidio Il bambino napoletano, a ...