Modello 730/2020: invio entro oggi. Istruzioni e scadenze successive (Di mercoledì 30 settembre 2020) oggi 30 settembre 2020 è l’ultimo giorno utile per presentare il 730 precompilato. Prevista per oggi infatti la scadenza per la trasmissione del Modello 730/2020 relativo al periodo d’imposta 2019 Generalmente il termine di invio annuale è il 23 luglio, ma quest’anno causa Covid tutto è slittato al 30 settembre. I lavoratori dipendenti e pensionati che ancora non hanno provveduto, dovranno affrettarsi se vogliono inviare la dichiarazione precompilata direttamente o rivolgendosi ad un CAF o professionista abilitato. La stagione del Modello 730/2020 si è aperta ormai da mesi, in particolare è dal 15 aprile che, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alla propria ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 30 settembre 2020)30 settembreè l’ultimo giorno utile per presentare il 730 precompilato. Prevista perinfatti la scadenza per la trasmissione del730/relativo al periodo d’imposta 2019 Generalmente il termine diannuale è il 23 luglio, ma quest’anno causa Covid tutto è slittato al 30 settembre. I lavoratori dipendenti e pensionati che ancora non hanno provveduto, dovranno affrettarsi se vogliono inviare la dichiarazione precompilata direttamente o rivolgendosi ad un CAF o professionista abilitato. La stagione del730/si è aperta ormai da mesi, in particolare è dal 15 aprile che, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alla propria ...

E’ possibile inviare all'Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato 2020 direttamente tramite l'applicazione web fino al 30 settembre ...

Scadenza 730/2020, oggi ultimo giorno. Il calendario fiscale

Scadenza 730/2020 30 settembre nuove scadenze da ricordare per la dichiarazione dei redditi, Precompilata e modello ordinario per il Decreto Coronavirus ...

