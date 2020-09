Migranti | Bonino | “Deludente proposta Ue sul trattato di Dublino” Sindaco Martello | “Decreti Sicurezza? Va cancellata la Bossi-Fini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il prossimo 8 ottobre si terrà il Consiglio degli Affari interni, che riunisce i ministri dell’Interno dei 27 Stati membri dell’Unione europea e, in questa sede, avranno inizio le trattative per raggiungere un nuovo accordo sulla gestione europea del fenomeno migratorio. L’obiettivo è quello di superare il regime previsto con ildi Dublino. In particolare, il principio individuato dal regolamento è quello che stabilisce che lo Stato competente a esaminare una richiesta di asilo è quello in cui il migrante ha fatto il suo primo ingresso – per via terrestre, marittima o aerea – nel territorio europeo. La nuovaannunciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non prevede un’effettiva modifica del principio del Paese di primo ingresso, ma solo che ...