Mamma Isis arrestata ora è in Italia con i bimbi Non saranno jihadisti

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Cristina Bassi Dal Lecchese alla Siria con il marito per l'. Lui; morto, i piccoli "contenti" di tornare «Allegrissimi, felici di tornare in»: così hanno descritto i quattro bambini di Alice Brignoli i carabinieri che li hanno riportati a casa. Madre e figli di 11, 9, 7 e 3 anni (il più piccolo; nato in Siria) sono sbarcati a Linate nella notte di lunedì provenienti dal campo di detenzione di Al-Hawl. Stanno bene, mentre il marito della donna, Mohamed Koraichi,; morto un mese fa nello stesso campo. Alice Brignoli, 42 anni di Bulciago nel Lecchese,; accusata di associazione con finalità di terrorismo internazionale e ora; a San Vittore. I figli sono in una ...

La donna durante l'interrogatorio "ha chiesto dei suoi figli ed è contenta di avere saputo che stanno bene". "E' stato un grosso errore, lo Stato islamico in Siria non era il posto idilliaco che ci ...«È stato un grosso errore, lo Stato islamico in Siria non era il posto idilliaco che ci aspettavamo quando siamo partiti nel 2015, rispondendo al richiamo di al-Baghdadi, anzi ...