Maggioranza in tensione tra modifica dei dl Salvini e nota d'aggiornamento (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dibattito apertissimo tra gli alleati di governo sulla modifica dei decreti sicurezza, fortemente richiesta dal Partito democratico. Ma sono tanti anche i dossier economici aperti, dalla variazione al ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dibattito apertissimo tra gli alleati di governo sulladei decreti sicurezza, fortemente richiesta dal Partito democratico. Ma sono tanti anche i dossier economici aperti, dalla variazione al ...

Domenica il Cdm per cambiare i decreti di Salvini ma Pd e grillini litigano ancora

Secondo quanto si apprende, sale la tensione nella maggioranza sulle modifiche ai decreti. Fonti del Pd fanno sapere che nel M5S tirano il freno a mano, per un ripensamento su alcuni punti ...

