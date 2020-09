L'hacker arriva via mail (Di mercoledì 30 settembre 2020) Partiamo da qualche numero. Il primo: ogni secondo in rete circolano 20 milioni di email. Il secondo: di questi 20 milioni di messaggi 152 mila veicolano tramite un link o un allegato dei malware. Il terzo: tirando le somme ogni giorno si muovono sui sistemi di posta elettronica poco più di 13 miliardi di email "infette", questo significa due email per ogni abitante della Terra, in realtà sarebbe più realistico stimare almeno tre messaggi al giorno pro capite visto che gli utenti con una casella di posta elettronica non sono più di 4,5 miliardi. Di fronte a questi numeri, di cui le organizzazioni sono consapevoli ad un livello quasi "istintivo" perché raramente analizzano le statistiche, esse hanno iniziato da qualche anno a sperimentare dei test ai danni dei propri collaboratori. Tecnicamente vengono ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 settembre 2020) Partiamo da qualche numero. Il primo: ogni secondo in rete circolano 20 milioni di e. Il secondo: di questi 20 milioni di messaggi 152 mila veicolano tramite un link o un allegato dei malware. Il terzo: tirando le somme ogni giorno si muovono sui sistemi di posta elettronica poco più di 13 miliardi di e"infette", questo significa due eper ogni abitante della Terra, in realtà sarebbe più realistico stimare almeno tre messaggi al giorno pro capite visto che gli utenti con una casella di posta elettronica non sono più di 4,5 miliardi. Di fronte a questi numeri, di cui le organizzazioni sono consapevoli ad un livello quasi "istintivo" perché raramente analizzano le statistiche, esse hanno iniziato da qualche anno a sperimentare dei test ai danni dei propri collaboratori. Tecnicamente vengono ...

