L' Atalanta avvisa la Serie A | Lazio sotterrata con quattro gol | una mattanza

(Di mercoledì 30 settembre 2020) È dell'la prima vittoria pesante del campionato diA. La squadra di Gian Piero Gasperini si è imposta con autorevolezza sulla: l'1 a 4 finale non lascia spazio all'interpretazione e i bergamaschi infilano la seconda vittoria consecutiva, dopo quella per 4-2 sul Torino. Il primo tempo è stato un'autentica, con l'che ha giocato ai massimi livelli il suo calcio totale: i primi due gol li hanno segnati i due terzini, Gosens e Hateboer, poi è arrivato il sigillo del Papu Gomez per lo 0-3. All'inizio della ripresa laha avuto un sussulto d'orgoglio e ha provato a riaprire la contesa con un gol di Caicedo, ma i bergamaschi hanno subito scacciato i fantasmi della rimonta 0-3/3-3 subita un anno fa: lo hanno fatto ancora con ...

calciomercatoit : ?13’ - Nervosismo #Lazio dopo il gol dell'#Atalanta: ammonito #Marusic, #Inzaghi avvisa Luis Alberto che protesta:… - junews24com : Del Piero avvisa la Juve: «Inter e Atalanta serie candidate allo Scudetto» - - ItaSportPress : Del Piero avvisa la Juventus: 'Inter e Atalanta serie candidate allo scudetto...' - - junews24com : Mirabelli avvisa la Juve sullo Scudetto: «Inter molto vicina ai bianconeri» - -

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A 2020/2021 contro la Lazio ...Detto della Juventus, che non può non essere inserita nella lotta al titolo, per Del Piero ci sono almeno altre due antagoniste che in questa stagione potrebbero seriamente dire la loro: "Inter e Atal ...