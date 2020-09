Inter | Romulo | «Vidal è un calciatore strepitoso | fondamentale per Conte»

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il brasilianoha parlato dell’arrivo diall’, extra le altre di Brescia ed Hellas Verona, in unavista a Sky Sport 24 ha parlato dell’importanza dell’arrivo di Arturoall’. «Primo gol in Serie A? Quando segni contro l’a San Siro è ancora più difficile dimenticarlo. Segnai un bellissimo gol di testa su assist al millimetro di Pizarro. Arturo? È un giocatore, ha sempre fatto bene ovunque. È uno che ti fa tutto il lavoro sporco, aggredisce tanto, ti ruba tante palle e si inserisce benissimo. Fa un sacco di gol ma anche ...

FcInterNewsit : Romulo: 'Vidal con Conte si è affermato a livello mondiale, all'Inter darà tutto per lui' - internewsit : Romulo: 'Vidal? Giocatore strepitoso! All'Inter farà bene per un motivo' - - forchi_giuseppe : RT @MaxBrainymage: ci mancava Cauet #qsvs essendo interista ricordi poco Marotta. 12 mln Martines Elia Motta Romulo Plusvalenza inter… - MaxBrainymage : ci mancava Cauet #qsvs essendo interista ricordi poco Marotta. 12 mln Martines Elia Motta Romulo Plusvalenza… - GiovanniSaveri : @pap1pap La Juve che arriva a Milano con titolari Storari, Padoin, Romulo, Sturaro, Pereyra e Matri e umilia l'Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Romulo

Inter-News.it

Romulo, ex calciatore tra le altre di Brescia ed Hellas Verona, in una intervista a Sky Sport 24 ha parlato dell’importanza dell’arrivo di Arturo Vidal all’Inter. «Primo gol in Serie A? Quando segni ...