Il processo ai Chicago 7, Aaron Sorkin: "Dovevo scriverlo per Steven Spielberg" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Durante il Festival di Toronto, Aaron Sorkin ha parlato del suo nuovo film da regista, Il processo ai Chicago 7, in sala il 30 settembre e su Netflix dal 16 ottobre. Dal 30 settembre - in per alcuni giorni in sala - e poi dal 16 ottobre - su Netflix e quindi nel mondo intero - sarà possibile vedere Il processo ai Chicago 7, opera seconda di Aaron Sorkin, uno dei più grandi drammaturghi e sceneggiatori americani. Per parlare del film il cineasta si è concesso a una Industry Conference durante il Toronto International Film Festival, un filmato contenente il trailer del lungometraggio, una lunga conversazione con Sorkin e un breve backstage con i commenti di interpreti come Eddie Redmayne, scelto per il ruolo ...

