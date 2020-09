Grillo rilancia l' antiparlamentarismo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) “Diventiamo padroni del nostro futuro! #DemocraziaDiretta”. Lo scrive su Fb Beppendo un post dal titolo “Come non perdere il treno per la democrazia diretta”, pubblicato sul blog del fondatore del M5S, a firma di Clara Egger e Raul Magni-Berton, a pochi giorni dal suo dialogo con il presidente dell’Europarlamento David Sassoli.Nell’articolo i due docenti - la prima olandese, il secondo francese, tornano sul volume “RIC: le Référendum d’initiative citoyenne expliqué à tous. Au cœur de la démocratie directe”, in cui analizzavano il movimento dei Gilet Gialli.“Il libro, scritto in francese nel bel mezzo della contestazione dei Gilets Gialli, affronta la loro principale rivendicazione: la democrazia diretta. In Italia, questa rivendicazione ...