Giorgia Meloni | a proposito di Vanessa Incontrada | dice che la realtà è più forte di ogni stereotipo

(Di mercoledì 30 settembre 2020)suha una posizione molto chiara e netta: «Bellissima. Vorrebbero imporci pure i canoni di bellezza, ma la realtà è sempre piùdi». La leader di Fratelli d’Italia ha commentato la copertina di Vanity Fair, diffusa nella giornata di ieri, in cui l’attrice e showgirl si mostra senza veli, lanciando un messaggio di benessere nei confronti del proprio corpo, di lotta ai pregiudizi, al bodyshaming e a tutte le forme di haters online. LEGGI ANCHE > Le donne che accusano le altre donne di accusaresu ...

Liberoquotidiano.it

Se non ora, quando? Una donna leader di un partito italiano per la prima volta. Una donna italiana presidente di un partito europeo per la prima ...Ora è anche la prima esponente del gentil sesso a guidare una grande famiglia politica europea. Giorgia Meloni è la nuova presidente dell'Ecr, il gruppo che riunisce i conservatori e i riformisti, e s ...