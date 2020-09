Forse anche la Calabria avrà la sua prima orchestra stabile. Finalmente (Di mercoledì 30 settembre 2020) Correva l’anno 2015 quando, in un articolo pubblicato sulle pagine del Fatto Quotidiano, denunciavo l’ennesimo dei primati negativi calabresi: la Calabria, allora come ora, si confermava essere l’unica regione d’Italia a non avere una Ico, un’orchestra stabile o, come da acronimo, Istituzione Concertistico-orchestrale. L’articolo che denunciava una simile mancanza, alquanto grave specie se associata alla più totale assenza di qualsivoglia Fondazione Lirico Sinfonica territoriale – fatto salvo un rilancio da parte della Slc Cgil regionale – non riuscì a solleticare l’interesse della politica calabrese, all’epoca guidata dall’ex governatore Mario Oliverio: politico al quale, qualche anno più tardi, il sottoscritto ebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Correva l’anno 2015 quando, in un articolo pubblicato sulle pagine del Fatto Quotidiano, denunciavo l’ennesimo deiti negativi calabresi: la, allora come ora, si confermava essere l’unica regione d’Italia a non avere una Ico, un’o, come da acronimo, Istituzione Concertistico-le. L’articolo che denunciava una simile mancanza, alquanto grave specie se associata alla più totale assenza di qualsivoglia Fondazione Lirico Sinfonica territoriale – fatto salvo un rilancio da parte della Slc Cgil regionale – non riuscì a solleticare l’interesse della politica calabrese, all’epoca guidata dall’ex governatore Mario Oliverio: politico al quale, qualche anno più tardi, il sottoscritto ebbe ...

Uomo di teatro, autore televisivo e persona insofferente a bizantinismi retorici e dialettici di ogni genere, Spirlì ha affermato la necessità che “(…) la Calabria rinvigorisca la cultura, l’arte e ...

