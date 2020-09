Doppietta per Lukaku e show Inter, Benevento sconfitto 5-2 (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'Inter schianta il Benevento con un netto 5-2 e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie A. Nel recupero della prima giornata i ragazzi di Conte approcciano nel migliore dei modi alla sfida del Vigorito e dopo appena trenta secondi passano in vantaggio con una combinazione splendida che coinvolge Kolarov e Hakimi, autore dell'assist vincente per il solito Romelu Lukaku. L'approccio è brillante e la gestione dei minuti successivi pone le basi per il raddoppio, arrivato al 25′ con una splendida conclusione di prima intenzione di Roberto Gagliardini. Il Benevento va in difficoltà a livello psicologico e così pochi istanti dopo, al termine di un'azione insistita, Lukaku firma la Doppietta personale con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'schianta ilcon un netto 5-2 e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie A. Nel recupero della prima giornata i ragazzi di Conte approcciano nel migliore dei modi alla sfida del Vigorito e dopo appena trenta secondi passano in vantaggio con una combinazione splendida che coinvolge Kolarov e Hakimi, autore dell'assist vincente per il solito Romelu. L'approccio è brillante e la gestione dei minuti successivi pone le basi per il raddoppio, arrivato al 25′ con una splendida conclusione di prima intenzione di Roberto Gagliardini. Ilva in difficoltà a livello psicologico e così pochi istanti dopo, al termine di un'azione insistita,firma lapersonale con una ...

Inter : ???? | LUKAKUUUUU!!! 28' - E sono treeeeee!!! Gagliardini recupera palla sulla trequarti, velo di Sanchez e sinistro… - SerieA : La doppietta di Galabinov ed è storia! Prima vittoria in #SerieATIM per lo @acspezia. ?? #WeAreCalcio - SerieA : Esordio col sorriso per il @bncalcio: 3-2 in rimonta sulla @sampdoria. Doppietta per capitan @caldiluca3 all'esordi… - Alessio_LK : RT @Inter: ???? | LUKAKUUUUU!!! 28' - E sono treeeeee!!! Gagliardini recupera palla sulla trequarti, velo di Sanchez e sinistro facile facil… - bibierre : RT @SerieA: La doppietta di Galabinov ed è storia! Prima vittoria in #SerieATIM per lo @acspezia. ?? #WeAreCalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Doppietta per Frugoli che doppietta per far volare l’Aquila LA NAZIONE Calcio Coppa Italia: vola l'Empoli, che passa il turno col Renate. Doppietta di Merola

Una vittoria per 2-1 mai in discussione ma con un Renate che ha lottato ... Mattatore nella sfida il ventenne Davide Merola, autore di una doppietta. Al suo secondo anno all'Empoli, prelevato dal ...

Coppa Italia, sarà l’Empoli a sfidare il Benevento nel terzo turno

... hanno superato oggi – nel secondo turno eliminatorio – il Renate per 2-1, grazie ad una doppietta di Davide Merola. In caso di vittoria da parte dei sanniti, al quarto turno ci sarà una tra ...

Una vittoria per 2-1 mai in discussione ma con un Renate che ha lottato ... Mattatore nella sfida il ventenne Davide Merola, autore di una doppietta. Al suo secondo anno all'Empoli, prelevato dal ...... hanno superato oggi – nel secondo turno eliminatorio – il Renate per 2-1, grazie ad una doppietta di Davide Merola. In caso di vittoria da parte dei sanniti, al quarto turno ci sarà una tra ...