Cristian Imparato svela perché ce l'ha con Zorzi: "Mi ha insultato prima di entrare al GF" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Subito dopo la battutaccia orrenda fatta da Tommaso Zorzi sul coming out di Gabriel Garko, Cristian Imparato ha lanciato una shade velenosa al gieffino. Ieri il cantante era ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 ed ha condannato lo scivolone fatto da Tommaso. "Infangare una scena come quella di Garko, che ha fatto un bellissimo discorso, è squallido. Guardare queste immagini di prese per i fondelli è brutto. Questa per me è una cosa schifosa. Quell'uomo chissà quanto avrà sofferto prima di fare coming out e vedere quelle cose mi fa schifo. Lui si batte tanto per i diritti dei gay e poi fa delle scenate del genere. Ma se quella frase l'avesse detta Pierpaolo? Gli avrebbero detto che era omofobo. Da gay Tommaso sta creando lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Cristian Imparato Cristian Imparato posta una foto in cui si bacia col compagno. Piovono commenti: «Fate schifo GayNews Massimiliano Morra è gay?/ Sospetto a Pomeriggio 5, Signoretti: “Ho saputo che…”

Massimiliano Morra è gay? Il sospetto arriva a Pomeriggio 5 e Riccardo Signoretti svela delle rivelazioni importanti fatte sull'attore ...

Guendalina Canessa da Pomeriggio 5: “Credo che Massimiliano Morra sia gay”

Guendalina Canessa ha un sospetto e non è la sola a quanto pare. Non nascondiamoci dietro un dito, anche Tommaso Zorzi parlando dell’attore con Alfonso Signorini ha lasciato intendere che non riesce a ...

