Covid, aumentano i casi in Piemonte e c’è un altro decesso (Di mercoledì 30 settembre 2020) aumentano i casi in Piemonte di Coronavirus, 70 in più di ieri. Infatti oggi l’Unità di Crisi della Regione ne ha comunicati 170. In tutto in Piemonte i casi positivi sono 35.402, dei 170 casi, 129 sono asintomatici; 55 da screening, 84 contatti di caso, 31 con indagine in corso. I casi importati sono 7 su 170, così suddivisi su base provinciale: 4390 Alessandria, 1984 Asti, 1126 Biella, 3459 Cuneo, 3337 Novara, 17.686 Torino, 1675 Vercelli, 1219 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 297 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 229 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.Un decesso di persone positive al test del ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 30 settembre 2020)indi Coronavirus, 70 in più di ieri. Infatti oggi l’Unità di Crisi della Regione ne ha comunicati 170. In tutto inpositivi sono 35.402, dei 170, 129 sono asintomatici; 55 da screening, 84 contatti di caso, 31 con indagine in corso. Iimportati sono 7 su 170, così suddivisi su base provinciale: 4390 Alessandria, 1984 Asti, 1126 Biella, 3459 Cuneo, 3337 Novara, 17.686 Torino, 1675 Vercelli, 1219 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 297 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 229sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.Undi persone positive al test del ...

nuovasocieta : Covid, aumentano i casi in Piemonte e c’è un altro decesso - 539th : Aumentano poco i positivi noti: un ligure ogni 485 attualmente ha il covid. - immediatonet : Aumentano i casi di #Covid, 1851 nuovi positivi e 19 morti. In terapia intensiva 280 pazienti (ieri erano 271) - Affaritaliani : Covid: in Lombardia 201 nuovi casi Quattro decessi, aumentano i guariti - MatteoTre3 : RT @rep_torino: In Piemonte i contagi aumentano, la Regione agli ospedali: 'Preparate reparti Covid per la seconda ondata' [di SARA STRIPPO… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano In Piemonte i contagi aumentano, la Regione agli ospedali: "Preparate reparti Covid per la seconda ondata" La Repubblica Covid 19, aumentano i positivi, ma sale anche il numero dei guariti

ma anche il numero dei guariti fa registrare dei sensibili aumenti. Il bollettino di oggi, 30 settembre, sull’epidemia di coronavirus in Italia, evidenzia un incremento di nuovi casi pari a 1.851, in ...

Cogorno: emergenza Covid, come riparte lo sport

La sera di martedì 29 settembre, presso l’oratorio della Basilica dei Fieschi di San Salvatore, si è tenuta una partecipata riunione sulla sicurezza legata all’imminente ripartenza sportiva durante il ...

ma anche il numero dei guariti fa registrare dei sensibili aumenti. Il bollettino di oggi, 30 settembre, sull’epidemia di coronavirus in Italia, evidenzia un incremento di nuovi casi pari a 1.851, in ...La sera di martedì 29 settembre, presso l’oratorio della Basilica dei Fieschi di San Salvatore, si è tenuta una partecipata riunione sulla sicurezza legata all’imminente ripartenza sportiva durante il ...