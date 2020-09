Coronavirus, i giovani ignorano le regole: aumentano i casi nei campus universitari. Il video che preoccupa il Regno Unito (Di mercoledì 30 settembre 2020) Centinaia di giovani accalcati nell’atrio di uno studentato. Un video che arriva dal Regno Unito, dall’università di Conventry, dove nelle scorse ore circa 200 giovani hanno dato vita a un’animatissima festa che viola in maniera sfacciata la regola del sei, imposta nelle scorse settimane dal governo britannico per limitare i contagi. Il filmato, diffuso sui social network, preoccupa particolarmente in virtù dell’elevato numero di casi riscontrati proprio nei campus universitari. Un portavoce dell’università, dove sono stati riscontrati già 5 positivi, ha affermato che qualsiasi studente scoperto a violare il codice di condotta dell’università dovrà affrontare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Centinaia diaccalcati nell’atrio di uno studentato. Unche arriva dal, dall’università di Conventry, dove nelle scorse ore circa 200hanno dato vita a un’animatissima festa che viola in maniera sfacciata la regola del sei, imposta nelle scorse settimane dal governo britannico per limitare i contagi. Il filmato, diffuso sui social network,particolarmente in virtù dell’elevato numero diriscontrati proprio nei. Un portavoce dell’università, dove sono stati riscontrati già 5 positivi, ha affermato che qualsiasi studente scoperto a violare il codice di condotta dell’università dovrà affrontare ...

I primi casi segnalati di positività al coronavirus tra i più giovani a Villasanta coinvolge una classe delle scuole medie, una classe in isolamento ...

