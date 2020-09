Coppa Italia 2020/2021, alla Reggina non serve che Lafferty: Teramo battuto 1-0 (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Reggina batte in casa il Teramo per 1-0 e si aggiudica il pass per il terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. I biancorossi hanno subito imposto un gran pressing a centrocampo, senza però risultare fortunati davanti allo specchio avversario. Al 13′ ecco la prima emozione del match con il bel traversone di Di Chiara, che fa ben tremare la difesa del Teramo. È poi al 33’ che gli uomini di Toscano sbloccano la partita: Mastour mette la palla dentro per Di Chiara, ma il tiro dell’amaranto viene respinto e sulla ribattuta è Lafferty a beffare Valentini. Nel finale è sempre la Reggina a farsi più minacciosa, ma il raddoppio per la formazione di Toscano non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Labatte in casa ilper 1-0 e si aggiudica il pass per il terzo turno di. I biancorossi hanno subito imposto un gran pressing a centrocampo, senza però risultare fortunati davanti allo specchio avversario. Al 13′ ecco la prima emozione del match con il bel traversone di Di Chiara, che fa ben tremare la difesa del. È poi al 33’ che gli uomini di Toscano sbloccano la partita: Mastour mette la pdentro per Di Chiara, ma il tiro dell’amaranto viene respinto e sulla ribattuta èa beffare Valentini. Nel finale è sempre laa farsi più minacciosa, ma il raddoppio per la formazione di Toscano non ...

