Chi ha perso ieri sera? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oramai è così che dovremmo iniziare a pensare, ogni qualvolta che proviamo a comprendere un “duello”. ieri ci ha aiutato a entrare in questo ordine mentale il confronto televisivo tra i due candidati alla Casa Bianca. Un modo, nuovo, di duellare – dialogare – nell’interesse del paese più industrializzato e dei propri cittadini che richiama una forma medievale di contrapposizione. Risparmierò la fatica a chi non avesse visto il confronto Trump-Biden: un susseguirsi di insulti, battibecchi, reactions. Reactions tradotte per un media vecchio, non abituato a questo e forse impreparato a sostenere un crollo verticale del confronto basato sui contenuti. Confronto Trump-Biden: a cosa serve una diretta? A cosa serve una diretta? Nella mia vita ho gestito molti live, molte dirette e ho potuto capirne l’efficacia. ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oramai è così che dovremmo iniziare a pensare, ogni qualvolta che proviamo a comprendere un “duello”.ci ha aiutato a entrare in questo ordine mentale il confronto televisivo tra i due candidati alla Casa Bianca. Un modo, nuovo, di duellare – dialogare – nell’interesse del paese più industrializzato e dei propri cittadini che richiama una forma medievale di contrapposizione. Risparmierò la fatica a chi non avesse visto il confronto Trump-Biden: un susseguirsi di insulti, battibecchi, reactions. Reactions tradotte per un media vecchio, non abituato a questo e forse impreparato a sostenere un crollo verticale del confronto basato sui contenuti. Confronto Trump-Biden: a cosa serve una diretta? A cosa serve una diretta? Nella mia vita ho gestito molti live, molte dirette e ho potuto capirne l’efficacia. ...

forumJuventus : #Pistocchi evoca i campi di sterminio per gli juventini. Il suo collega ossessionato tempo fa evocò Hitler. A noi s… - ValentinaInLA : Uno dei peggiori dibattiti mai visti. Tra interruzioni, offese e caos. Biden ne esce, alla fine, bene. Sopravvissu… - beppe_grillo : MAMMA, HO PERSO LA PRIVACY! C’è chi si preoccupa delle foto dei bambini pubblicate sui social media, ma il problema… - giornalettismo : Avete avuto anche voi la netta sensazione che il confronto tra #Trump e #Biden sia stato, in realtà, un susseguirsi… - Tu_con_noi : In parte è vero Annalisa, ma chi adotta certi mezzi qui, lo fà anche nella vita reale, perchè se vuoi conoscere dev… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi perso Usa, quasi il 50% di chi ha perso il lavoro è ancora disoccupato Yahoo Finanza Domani apertura delle scuole a Somma Vesuviana con un evento davvero speciale!

SOMMA VESUVIANA – Domani – Giovedì – 1 Ottobre – Ore 11 – briefing stampa – Palestra – Scuola Media “San Giovanni Bosco/Summa Villa” – Piazza Vittorio Emanuele III Ore 11 e 30 – “Evento speciale in ri ...

Il cardinale Pell torna a Roma dopo tre anni: “Un piacere essere qui”. Insulti da una donna

L’ex ministro dell’Economia vaticana, assolto da un lungo processo per pedofilia, è arrivato oggi nel suo appartamento vaticano pochi giorni dopo il licenziamento del “rivale” Becciu. Dovrebbe affront ...

SOMMA VESUVIANA – Domani – Giovedì – 1 Ottobre – Ore 11 – briefing stampa – Palestra – Scuola Media “San Giovanni Bosco/Summa Villa” – Piazza Vittorio Emanuele III Ore 11 e 30 – “Evento speciale in ri ...L’ex ministro dell’Economia vaticana, assolto da un lungo processo per pedofilia, è arrivato oggi nel suo appartamento vaticano pochi giorni dopo il licenziamento del “rivale” Becciu. Dovrebbe affront ...