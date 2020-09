Cessioni Napoli: da Hysaj a Maksimovic e la scelta tedesca di Younes (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Napoli deve chiudere alcuni Cessioni fino a lunedì, tenendo conto che più passano le ore e più Koulibaly resta sempre più un punto di forza del club. Partiamo da Hysaj, le offerte arrivate non convincono, l’idea è sempre quella di parlare del rinnovo del contratto in scadenza alla fine del mercato, i discorsi erano già stati impostati. Maksimovic è il passaggio più delicato: a giugno si libererà, non ci sono troppi margini per il rinnovo, piace anche all’Inter e ha proposte dall’estero ma il Napoli aspetta. Ounas andrà via solo per una grande proposta. Llorente ha detto no a tutte le proposte italiane, possibile che torni in Spagna. Amin Younes era vicino all’Hellas, ma preferirebbe tornare ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ildeve chiudere alcunifino a lunedì, tenendo conto che più passano le ore e più Koulibaly resta sempre più un punto di forza del club. Partiamo da, le offerte arrivate non convincono, l’idea è sempre quella di parlare del rinnovo del contratto in scadenza alla fine del mercato, i discorsi erano già stati impostati.è il passaggio più delicato: a giugno si libererà, non ci sono troppi margini per il rinnovo, piace anche all’Inter e ha proposte dall’estero ma ilaspetta. Ounas andrà via solo per una grande proposta. Llorente ha detto no a tutte le proposte italiane, possibile che torni in Spagna. Aminera vicino all’Hellas, ma preferirebbe tornare ...

