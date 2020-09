Can Yaman è in Italia: di quali programmi sarà ospite? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Can Yaman è atterrato in Italia poche ore fa e con ogni probabilità sarà ospite in diversi programmi, a cominciare da C'è posta per te. Can Yaman è in Italia, più precisamente a Roma, dove dovrebbe registrare i propri interventi come ospite in alcuni programmi e dove dovrebbe fare importanti incontri per la sua carriera. L'annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, in maniera piuttosto criptica, ma il viaggio nel nostro Paese è stato più che confermato dai capannelli di fan (rigorosamente con mascherina) in attesa del bell'attore turco in aeroporto e davanti all'hotel. Che Can Yaman potesse trascorrere in Italia una parte dell'autunno tutto sommato era ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Canè atterrato inpoche ore fa e con ogni probabilità saràin diversi, a cominciare da C'è posta per te. Canè in, più precisamente a Roma, dove dovrebbe registrare i propri interventi comein alcunie dove dovrebbe fare importanti incontri per la sua carriera. L'annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, in maniera piuttosto criptica, ma il viaggio nel nostro Paese è stato più che confermato dai capannelli di fan (rigorosamente con mascherina) in attesa del bell'attore turco in aeroporto e davanti all'hotel. Che Canpotesse trascorrere inuna parte dell'autunno tutto sommato era ...

