All’asta la più vasta collezione privata di Whisky al mondo (Di mercoledì 30 settembre 2020) La “Pat’s Whisk(e)y Collection“, la più vasta collezione privata di Whisky al mondo, è in vendita. Oltre 9.000 bottiglie e 2.000 mignon provenienti da oltre 150 distillerie di Scotch e Bourbon, ma anche da Giappone, Europa ed Asia per un valore stimato di circa 5 milioni di Dollari. La collezione, che stupisce per la sua completezza e valore culturale più ancora che per quello economico, è stata costruita da “Pat”, pseudonimo dietro cui si cela l’anonimo collezionista, in oltre 15 anni di viaggi alla scoperta delle varie distillerie. Ho sempre combattuto lo snobismo del Whisky – ha dichiarato Pat – Si può trovare del buon Whisky letteralmente ovunque ed a qualunque ... Leggi su winemag (Di mercoledì 30 settembre 2020) La “Pat’s Whisk(e)y Collection“, la piùdial, è in vendita. Oltre 9.000 bottiglie e 2.000 mignon provenienti da oltre 150 distillerie di Scotch e Bourbon, ma anche da Giappone, Europa ed Asia per un valore stimato di circa 5 milioni di Dollari. La, che stupisce per la sua completezza e valore culturale più ancora che per quello economico, è stata costruita da “Pat”, pseudonimo dietro cui si cela l’anonimo collezionista, in oltre 15 anni di viaggi alla scoperta delle varie distillerie. Ho sempre combattuto lo snobismo del– ha dichiarato Pat – Si può trovare del buonletteralmente ovunque ed a qualunque ...

