Adriana Volpe replica ad Antonella Elia e pubblica i messaggi privati (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sembrava essersi istaurata una bella amicizia tra Adriana Volpe e Antonella Elia, ma ad oggi le cose pare siano cambiate, tra battute e frecciatine via stampa e social. La showgirl, opinionista insieme a Pupo nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, attaccando pubblicamente la Volpe: "Una volta le ho mandato un messaggio e non mi ha mai risposto. L'ho chiamata una sera per vederci e non ha mai tempo. L'amicizia è una cosa seria. Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi sparlano alle tue spalle". La reazione della conduttrice di Ogni Mattina non è tardata ad arrivare. Sul suo profilo Instagram infatti ha ...

