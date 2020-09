Uomini e Donne oggi: un tatuaggio speciale, il triangolo protagonista (Di martedì 29 settembre 2020) La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia da dove si è interrotta quella andata in onda ieri. Il pubblico di Canale 5 ha visto Gemma Galgani accusare un duro colpo quando ha scoperto che Paolo è uscito anche con la dama Maria. Ed ecco che Armando Incarnato ha complicato la situazione rivelando di … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 29 settembre 2020) La puntata didiinizia da dove si è interrotta quella andata in onda ieri. Il pubblico di Canale 5 ha visto Gemma Galgani accusare un duro colpo quando ha scoperto che Paolo è uscito anche con la dama Maria. Ed ecco che Armando Incarnato ha complicato la situazione rivelando di … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

