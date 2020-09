Un murale per Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore in Sicilia (Di martedì 29 settembre 2020) Un murale gigante per Ennio Morricone verrà inaugurato a Bagheria, in provincia di Palermo (regione Sicilia). Lo ha realizzato l’artista Andrea Buglisi, per rendere omaggio al Maestro recentemente scomparso. L’inaugurazione del murale si sarebbe dovuta tenere qualche giorno fa ma è stata posticipata a sabato 3 ottobre a causa delle condizioni meteo avverse. Lo comunicano il Rotary Club e l’amministrazione comunale di Bagheria. L’opera artistica è stata finanziata dal Rotary Club di Bagheria e realizzata con il patrocinio del Comune di Bagheria, di cui il Maestro Ennio Morricone era cittadino onorario dal 2006. Il progetto fa parte della riqualificazione Fuori Cornice, curata dall’architetto Cettina ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Ungigante perverrà inaugurato a Bagheria, in provincia di Palermo (regione). Lo ha realizzato l’artista Andrea Buglisi, per rendere omaggio al Maestro recentemente scomparso. L’inaugurazione delsi sarebbe dovuta tenere qualche giorno fa ma è stata posticipata a sabato 3 ottobre a causa delle condizioni meteo avverse. Lo comunicano il Rotary Club e l’amministrazione comunale di Bagheria. L’opera artistica è stata finanziata dal Rotary Club di Bagheria e realizzata con il patrocinio del Comune di Bagheria, di cui il Maestroera cittadino onorario dal 2006. Il progetto fa parte della riqualificazione Fuori Cornice, curata dall’architetto Cettina ...

