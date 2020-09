Traffico Roma del 29-09-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sul grande raccordo anulare tra Aurelia e via del Mare in carreggiata esterna dall’altra parte della città rallentamenti e code perin carreggiata interna tranord e Tiburtina e trasud e Appia ma anche tra Prenestina e Tiburtina in carreggiata esterna code sul percorso Urbano dell’a24 tra il Grande Raccordo Anulare e la tangenziale est verso il centro città in tangenziale rallentamenti tra Batteria Nomentana e Tor di Quinto verso lo stadio e tra l’uscita della 24 e viale Castrense verso San Giovanni rallentato ilper incidente su Viale di Tor di Quinto all’altezza di via Riano verso lo stadio stessa situazione su viale Aventino rallentamenti per incidente ...