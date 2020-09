Quando una fuga di dati online non serve a niente (se non a creare fake news) (Di martedì 29 settembre 2020) I dati della Regione Lazio diffusi su internet da LulzSecItaUn nuovo attacco informatico mette alla prova la pubblica amministrazione: a farne le spese, il 24 settembre, è stato il Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio, dopo che il collettivo di banditi digitali noto come LulzSecIta ha divulgato su Twitter due tabelle apparentemente trafugate dalle infrastrutture informatiche dell’organizzazione. Nessuno dei due documenti – di cui solamente uno pubblicato integralmente su internet, mentre dell’altro è stato diffuso uno screenshot – contiene dati sensibili. Tuttavia, la seconda tabella riporta una colonna di nomi utente e una di password in chiaro (quindi non offuscate usando metodi di cifratura a maggiore protezione delle stesse), collegate ai nomi di decine di strutture sanitarie del ... Leggi su wired (Di martedì 29 settembre 2020) Idella Regione Lazio diffusi su internet da LulzSecItaUn nuovo attacco informatico mette alla prova la pubblica amministrazione: a farne le spese, il 24 settembre, è stato il Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio, dopo che il collettivo di banditi digitali noto come LulzSecIta ha divulgato su Twitter due tabelle apparentemente trate dalle infrastrutture informatiche dell’organizzazione. Nessuno dei due documenti – di cui solamente uno pubblicato integralmente su internet, mentre dell’altro è stato diffuso uno screenshot – contienesensibili. Tuttavia, la seconda tabella riporta una colonna di nomi utente e una di password in chiaro (quindi non offuscate usando metodi di cifratura a maggiore protezione delle stesse), collegate ai nomi di decine di strutture sanitarie del ...

