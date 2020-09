Professione erede dello zar. Ma è solo un influencer (e i Romanoff non c’entrano niente) (Di martedì 29 settembre 2020) Il ragazzo, chioma bionda e fluente, occhio azzurro, all’anagrafe risulta Carlo Alberto, ma per darsi un tocco aristocratico, al suo cognome Maccan, si aggiunge Romanoff. E visto che di Professione fa l’influencer, che vuol dire tutto e niente, comincia la sua arrampicata a colpi di piccozza sui social. I suoi 178mila follower su Instagram lievitano anche a colpi di bot (servizi reperibili online a pagamento). Carlo Alberto cura il look come una modella il suo book: un giorno è in posa sullo sfondo di dune rosse come Lawrence d’Arabia; un altro clic e lo troviamo all’ombra della Tour Eiffel o a Verona, mentre si affaccia dal balcone di Giulietta e Romeo. Si autoproclama testimonial di Dior, Paciotti, YSL, Ralph Lauren. Studia anche un’allure da nobile esiliato e un look stravagante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Il ragazzo, chioma bionda e fluente, occhio azzurro, all’anagrafe risulta Carlo Alberto, ma per darsi un tocco aristocratico, al suo cognome Maccan, si aggiunge. E visto che difa l’, che vuol dire tutto e, comincia la sua arrampicata a colpi di piccozza sui social. I suoi 178mila follower su Instagram lievitano anche a colpi di bot (servizi reperibili online a pagamento). Carlo Alberto cura il look come una modella il suo book: un giorno è in posa sullo sfondo di dune rosse come Lawrence d’Arabia; un altro clic e lo troviamo all’ombra della Tour Eiffel o a Verona, mentre si affaccia dal balcone di Giulietta e Romeo. Si autoproclama testimonial di Dior, Paciotti, YSL, Ralph Lauren. Studia anche un’allure da nobile esiliato e un look stravagante ...

