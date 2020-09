Prato | 44 enne ucciso | ferita la compagna Un fermo

(Di martedì 29 settembre 2020) Le urla, una lite violenta e poi l’aggressione fatale, costata la vita all’uomo di 44 anni.invece la. Auto carabinieri (Firenze Post)La dinamica è ancora sconosciuta, il movente altrettanto. Quello che si sa è il nome della vittima, Mirko Congera, di 44 anni, la sua, Daniela Giotta è stata soltanto per fortuna. E’ successo a, dove dopo una lite sfociata in una violenta aggressione si è scoperto l’atroce delitto. L’assassino, secondo gli inquirenti, potrebbe essere un uomo di 43 anni, amico della coppia. L’allarme è stato lanciato dai vicini della coppia, insospettiti dalle urla che evidentemente hanno caratterizzato una precedente lite. L’uomo, fermato, come detto ...

Prato, uccide 44enne e ferisce compagna: fermato un amico

Tragedia stanotte a Prato. Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate all’interno della sua abitazione in via Firenze. Gravemente ...Omicidio Prato, il secondo in pochi giorni in Toscana. Quello di questa notte è il secondo omicidio avvenuto dopo la morte di Roberto Checcucci ...