Per il suo compleanno regala all'ospedale un super-ecografo per gravidanze a rischio (Di martedì 29 settembre 2020) Bergamo, 29 settembe 2020 - Il regalo per il suo compleanno ? Un gesto di generosità per l'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il benefattore, che ha voluto restare anonimo, ha deciso di celebrare il ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 settembre 2020) Bergamo, 29 settembe 2020 - Il regalo per il suo? Un gesto di generosità per l'Papa Giovanni XXIII. Il benefattore, che ha voluto restare anonimo, ha deciso di celebrare il ...

forumJuventus : #Pistocchi evoca i campi di sterminio per gli juventini. Il suo collega ossessionato tempo fa evocò Hitler. A noi s… - OfficialASRoma : L’#ASRoma e Mauro Baldissoni risolvono anticipatamente il proprio rapporto di lavoro. La Società intende ringrazia… - lauraboldrini : #NinaBahinskaya, 73 anni. Non ha avuto paura di piazzarsi davanti a un blindato per fermarlo. È sempre in prima fi… - sabrinifera : RT @foisluca84: Avete notato che il Governo sta pressando il CTS per la riapertura degli stadi proprio ora che è stato deciso il taglio dei… - _v0gli0m0r1r3_ : 10 MILIONI DI VIEWS PER WALLS ESSERE ORGOGLIOSA DI QUESTO RAGAZZO E TANTO NON HO PAROLE PER DESCRIVERE LA FELICIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Per suo Militare annegato a Milazzo, dopo condanna per suo post parla il 15enne salvato : "Piango per i suoi figli" TGCOM Migranti. Il 3 ottobre al cinema per non dimenticare le stragi nel Mediterraneo

Sos Mediterranée organizza un evento europeo in occasione della Giornata della memoria: la proiezione in simultanea di un documentario, diretto da Madeleine Leroyer, sul naufragio dell'aprile 2015 a l ...

"Siamo tutte disinvolte", presidio Nudm al tribunale di Milano

Sit-in delle attiviste di Non una di meno per protestare contro lo sconto di pena allo stupratore di Vimercate e le sue motivazioni: la considerazione che l'uomo fosse "esasperato dalla condotta ...

Sos Mediterranée organizza un evento europeo in occasione della Giornata della memoria: la proiezione in simultanea di un documentario, diretto da Madeleine Leroyer, sul naufragio dell'aprile 2015 a l ...Sit-in delle attiviste di Non una di meno per protestare contro lo sconto di pena allo stupratore di Vimercate e le sue motivazioni: la considerazione che l'uomo fosse "esasperato dalla condotta ...