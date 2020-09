Paolo Brosio guarito dal Covid | “È stata dura”

Leggi su zon

(Di martedì 29 settembre 2020) Dopo l’esclusione forzata dal Grande Fratello Vip a causa della positività al-19,annuncia: “Sono, ma èdura” Anchesarebbe dovuto entrare nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Tutti i concorrenti, a causa delle norme anti-, sono stati tenuti in quarantena e sottoposti a tampone prima dell’ingresso per evitare di portare il virus all’interno della casa., nei giorni precedenti all’inizio del programma, si è sottoposto a tampone e, purtroppo per lui, il risultato ha dimostrato la positività al virus. Oltre al danno anche la beffa, quindi, per aver contratto ...