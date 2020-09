Omicidio Lecce, la confessione di Antonio De Marco: “Sì, sono stato io. Erano troppo felici” (Di martedì 29 settembre 2020) Omicidio Lecce, il duplice Omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta Ha confessato, Antonio De Marco, il 21enne studente di Scienze infermieristiche arrestato lunedì sera, 28 settembre, per il duplice Omicidio del giovane arbitro Daniele De Santis e della sua compagna Eleonora Manta, uccisi con decine di coltellate nella casa dove si Erano trasferiti il 21 settembre scorso a Lecce. “Sì, sono stato io”, ha ammesso De Marco. Secondo quanto dichiarato dai carabinieri in conferenza stampa, il giovane inquilino di una delle stanze dell’appartamento di via Montello, era invidioso dei due fidanzati. Agli investigatori avrebbe ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020), il duplicedi Daniele De Santis ed Eleonora Manta Ha confessato,De, il 21enne studente di Scienze infermieristiche arrelunedì sera, 28 settembre, per il duplicedel giovane arbitro Daniele De Santis e della sua compagna Eleonora Manta, uccisi con decine di coltellate nella casa dove sitrasferiti il 21 settembre scorso a. “Sì,io”, ha ammesso De. Secondo quanto dichiarato dai carabinieri in conferenza stampa, il giovane inquilino di una delle stanze dell’appartamento di via Montello, era invidioso dei due fidanzati. Agli investigatori avrebbe ...

giusmo1 : +++ Omicidio Lecce: preso assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta +++ - repubblica : Omicidio Lecce, preso l'assassino di Daniele e Eleonora: è uno studente di 21 anni [aggiornamento delle 23:15] - Agenzia_Ansa : Fidanzati uccisi a #Lecce, lo studente confessa: 'Sono stato io'. In alcuni foglietti il cronoprogramma dell'omicid… - FrancolinoNico : RT @iburiedthedevil: L'omicidio dei due fidanzati avvenuto a #lecce mi ha lasciato pietrificata, senza parole Come si fa ad uccidere due pe… - twomindsatodds : RT @iburiedthedevil: L'omicidio dei due fidanzati avvenuto a #lecce mi ha lasciato pietrificata, senza parole Come si fa ad uccidere due pe… -